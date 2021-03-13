Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor - Son Dakika

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor

13.03.2021 07:55

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor Aydın-Denizli Otoyolu Projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti ihalesi için 29 Mart son gün Ege'nin önemli projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu ile birlikte...

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor

Aydın-Denizli Otoyolu Projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti ihalesi için 29 Mart son gün

DENİZLİ - Ege'nin önemli projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu ile birlikte başlayan çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Genel Müdürlüğü, otoyol projesinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletme ve devrini kapsayan çalışmada "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale 29 Mart 2021 günü gerçekleştirilecek.

Denizli-Aydın otoyolunun temeli 16 Kasım 2020 Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile beraberindekiler tarafından atılmıştı. Ege Bölgesi'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin ana ayaklarından birisi konumunda bulunan Denizli şantiyesi kurulumu ile birlikte çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aynı zamanda bağlantı yollarının çalışmaları sürerken, otoyol projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun Ege'nin ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği belirtildi.

Aydın - Denizli Otoyol Projesinin yeni açılan ihalesi Ankara'da gerçekleştirilecek

Aydın-Denizli Otoyolu Projesinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale açılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihale dosyası satış bedelinin 10 bin lira olduğu, geçici teminat tutarının ise 1 milyon lira olarak belirlendiği ihale, 29 Mart 2021 günü saat 14.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale günü saat 14.00'e kadar teslim edilebilecek

Otoyolun gerçekleştirilecek olan ihalesi, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nde İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre gerçekleştirilecek. İhale dosyasını istekliler genel müdürlükte ücretsiz olarak görebilecek. Teklifler ise en erken ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale günü saat 14.00'e kadar elden ya da posta yoluyla teslim edilebileceği belirtildi.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor

TEM Otoyolu, Denizli, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor
Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı         
08:18
İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak         
07:37
Akşener'den Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi         
01:07
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 08:28:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei