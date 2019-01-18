Son Dakika Haberleri: Aydın Hemzemin Geçit Görevlisi, Genç Kızın İntihar Etmesine Engel Oldu

Aydın Hemzemin Geçit Görevlisi, Genç Kızın İntihar Etmesine Engel Oldu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hemzemin geçitte görevli olan 33 yaşındaki Ömer Boğur, trenin önüne kendini bırakıp, intihar etmeye hazırlanan 17 yaşındaki Semra Ö.'yü, üzerine atlayıp rayların dışına çıkartarak kurtardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hemzemin geçitte görevli olan 33 yaşındaki Ömer Boğur, trenin önüne kendini bırakıp, intihar etmeye hazırlanan 17 yaşındaki Semra Ö.'yü, üzerine atlayıp rayların dışına çıkartarak kurtardı.

Olay, bugün saat 17: 00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 74 numaralı hemzemin geçitte meydana geldi. Geçit görevlisi Ömer Boğur, her zaman yaptığı gibi 32750 sefer sayılı Nazilli- Söke treninin geçmesine dakikalar kala bariyerleri kapattı. Bu sırada, kapalı bariyerleri aşan 17 yaşındaki lise öğrencisi Semra Ö., elinde bulunan ve içinde karne olan poşeti yere atarak, intihar etmek için rayların bulunduğu bölüme geldi. Boğur, 'uzaklaş' uyarısına uymayan genç kızın intihar etmek istediğini anlayınca, koşup üzerine atladı. Ö. ve Boğur, rayların yan tarafındaki bölüme yuvarlandı. Genç kızı alıp, personel kulübesine götüren Boğur, durumu polis ekiplerine bildirdi.

TRENİN NE ZAMAN GEÇECEĞİNİ SORMUŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.'yü emniyete götürdü. Geçitte görevli olan Boğur, genç kızın olaydan bir saat kadar önce gelip, trenin ne zaman geçeceğini sorduğunu belirterek, "Bir saatten beri yakınlarda oturuyordu. Durumundan şüphelendim. Tren, Nazilli Garı'ndan yeni çıkmıştı. Arada 500 metre mesafe vardı. Trenin ilk hareketinin ağır olduğunu bildiğim için yetişebileceğimi düşündüm ve koşarak kızın üzerine atladım. Kenara yuvarlandık, bu arada da tren geçti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa
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