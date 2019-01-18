Aydın Hemzemin Geçit Görevlisi, Genç Kızın İntihar Etmesine Engel Oldu

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor