Olay, Fatih Mahallesi 1130 sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba 2 aile arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi bıçaklanma ve darp sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Efeler, Fatih, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da miras kavgası kanlı bitti: 7 yaralı - Son Dakika

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