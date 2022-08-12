2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı

12.08.2022 16:00
2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Tatil beldesi girişinde yakalanan şüpheli yakalanınca Kuşadası yerine cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan 2 ayrı dosyası bulunan F.D. isimli şahsın Kuşadası'na geleceği yolunda ihbar aldı. Aydın - Kuşadası karayolunu trafiğe kapatarak beklemeye başlayan Asayiş Şubesi ekipleri Akdeniz uygulama noktasına gelen 35 GA plakalı aracı durdurdu. Araçta yakaladıkları F.D., isimli kasten adam öldürmekten 2 ayrı dosyası şüpheliyi kelepçe ile zapt etti.

Yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme, 2 ayrı dosyadan kamu malına zarar verme, 2 ayrı dosyadan basit yaralama ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi Belediye İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü Belediye İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İHA

Kuşadası, Tatil, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: 2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement