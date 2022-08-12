Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan 2 ayrı dosyası bulunan F.D. isimli şahsın Kuşadası'na geleceği yolunda ihbar aldı. Aydın - Kuşadası karayolunu trafiğe kapatarak beklemeye başlayan Asayiş Şubesi ekipleri Akdeniz uygulama noktasına gelen 35 GA plakalı aracı durdurdu. Araçta yakaladıkları F.D., isimli kasten adam öldürmekten 2 ayrı dosyası şüpheliyi kelepçe ile zapt etti.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Tatil beldesi girişinde yakalanan şüpheli yakalanınca Kuşadası yerine cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Tatil, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı - Son Dakika

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