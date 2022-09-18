Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.09.2022 17:24
Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bayraklıdede Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda 80 gram metamfetamin, 21 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.

Evdeki İ.N. ve B.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.N. tutuklanırken, B.U. serbest bırakıldı.

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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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