Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bayraklıdede Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda 80 gram metamfetamin, 21 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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