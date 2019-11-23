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Aydın MHP öğretmenleri unutmadı

7 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Pehlivan, mesajında; "Öğretmenlerimiz; sahip oldukları bilgi, kültür ve tecrübeyi; anlatarak, göstererek, benimseterek çocuklarımıza kazandırmakta, böylece kuşaklar arası milli duruşun sürekliliğinin sağlanmasına da en büyük katkıyı sağlamaktadırlar.


Sorgulayan, sorumluluk alan, birlikte yaşamanın asgari şartlarını benimsemiş, çağın yönelimlerini ve eğilimlerini berrak bir zihinle kavrayan, eleştirisel bir bakış açısına sahip ve analitik düşünme yeteneğine kavuşmuş nesiller tartışmasız öğretmenlerimizin eseridir.


Öğretmenlerimizin; endüstri 4.0 gerçekleri hedefinde, eli, gözü, dikkati, muhakemeyi eğiten; duyguları geliştiren, iradeyi güçlendiren, girişimciliği teşvik eden, azim ve dayanıklılığı kuvvetlendiren, bir elinde bilim diğer elinde erdem ve ahlak olacak Türk Gençliği için bir eğitim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesini sağlamak amacıyla, üzerlerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğinizden Türk Milleti'nin şüphesi yoktur.


Milli ve manevi kıymet hükümlerinin elçisi ve tebliğ edeni, güçlü Türkiye'nin, birlikte yaşamaktan başka tercihi olmayan Türk milletinin teminatı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit ve vefat eden öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan ( cc ) rahmet, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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