AYDIN Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi - Son Dakika

AYDIN Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi

Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru incir alım satımı düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi.

Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru incir alım satımı düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan ile incir üreticileri katıldı.

Nazilli'de 2020-2021 sezonunun ilk kuru incir alım satımı Nazilli'de kırsal Kaplanlar İncir İşletmesi'nde düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan ile incir üreticileri katıldı. Sezonun ilk kuru inciri, İsabeyli'nin Yaykın mevkisindeki bahçede yetiştirip kurutarak getiren incir üreticisi Koray Gökçen'den kilosu sembolik olarak 100 TL'den Kaplanlar İncir İşletmecisi Murat Kaplan tarafından 5 kilo satın alındı. İncir üreticisi Koray Gökcen ise çeyrek cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Törende ve konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, 2020-2021 dönemi kuru incir sezonunun hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bu sezon, umulanın üzerinde çok daha iyi olur, çok zor şartlar altında incirlerini yetiştiren incir üreticilerimizin yüzleri güler. İyi bir gelir elde ederler. Tek temennimiz bu. İncir üreticilerimizi destekliyor ve tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Varsa sorunları sorunlarına çözüm bulmaya ve sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi Aydın ve Nazilli, incir üretiminde ülke genelinde lider durumda. Üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz dedi.

'ÜRETİCİYE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan da yeni incir sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak Yeni sezonda incir rekoltesinin yüksek olmasını diliyorum. Yeni sezonda incir rekoltesinin yüksek olmasını arzuluyorum. Çünkü bilindiği gibi incir ülkemizin Aydınımız'ın, Nazillimiz'in ve tüm incir yetiştiren bölgelerimizin stratejik bir ürünü. Bizler NTO olarak incir üreticilerimize incir işletmelerimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz diye konuştu.

Kaplanlar İncir İşletmecisi Murat Kaplan ise, Yeni sezonun ilk kuru incirini kendi tesislerimizde düzenlediğimiz sembolik bir tören ile satın alarak yeni incir sezonunu da açmış olduk. İnşallah hayırlı bir sezon olur ve bereketli bir yıl geçiririz ben bölgemizde bulunan tüm incir üreticilerimize hayırlı mahsul almalarını diliyorum dedi.

AYDIN Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi

Milletvekili, AK Parti, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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