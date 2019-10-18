Son Dakika Haberleri: Aydın: "Siz bütün dünyanın gözünü diktiği bir ülkenin geleceğisiniz"
Son Dakika Güncel Aydın: 'Siz bütün dünyanın gözünü diktiği bir ülkenin geleceğisiniz'

Aydın: "Siz bütün dünyanın gözünü diktiği bir ülkenin geleceğisiniz"

2 saat önce

TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin onlarca ülkenin toplam nüfusundan fazla olan genç nüfusu olduğunu söyledi.

Aydın:

TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin onlarca ülkenin toplam nüfusundan fazla olan genç nüfusu olduğunu söyledi.


TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın, TÜGVA Hatay İl Başkanlığının misafiri olarak Arsuz Konacık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konferans verdi.


Türkiye'nin genç nüfus zenginliğini çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Serdar Aydın, eskiden iş bulmanın daha kolay olduğunu, günümüzde ise daha çok çalışan, fark oluşturan, kendini iyi yetiştiren gençlerin daha avantajlı olduğuna dikkat çekti.


Aydın, daha çok çalışmaya, üretmeye ihtiyaç olduğunu belirtirken, sosyal medyanın yanlış kullanılmasının da gençlerde bozulmalara sebep olduğunu hatırlattı.


Coğrafyanın bir kader olduğuna vurgu yapan Serdar Aydın, Türkiye'nin dünyanın en huzurlu adası ve kalesi olduğunu belirterek, "Siz Arsuz'dan ibaret değilsiniz. Siz bütün dünyanın gözünü diktiği bir ülkenin geleceğisiniz. Çünkü siz ne olursanız biz olacağız. Gençlik bir ülkenin geleceği, mayasıdır. Siz mayasınız" dedi.


TÜGVA Hatay İl Başkanı Sinan Köklü de, bahis oyunlarının zararlarını anlatarak, gençleri oynamamaları gerektiği konusunda uyardı.


Köklü, iyilik yapmanın ve yardımlaşmanın önemine değinerek, Hazreti Ali'nin, eşi Hazreti Fatıma ile aralarında geçen hikayeyi gençlerle paylaştı.


TÜGVA Arsuz İlçe Başkanı Serdal Gökpınar da, konferansa katılım gösteren ve destek veren Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez'e teşekkür etti.


Konferans sonrasında, TÜGVA Hatay İl Başkanı Sinan Köklü ve TÜGVA Arsuz Temsilcisi Serdal Gökpınar, TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın'la beraber salondaki tüm öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Türk ordusuna asker selamı gönderdi. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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