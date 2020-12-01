Aydın Tabip Odası; "Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir" - Son Dakika

Aydın Tabip Odası; "Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir"

01.12.2020 12:53
Aydın Tabip Odası;

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 hastalığında çalışanlar arasında en yüksek enfeksiyon riski olan meslek grubunun sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 hastalığında çalışanlar arasında en yüksek enfeksiyon riski olan meslek grubunun sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamanın devamında, "Yoğun fiziksel ve mental stres altında uzun çalışma saatleri, beslenme ve uyku kalitesinin olumsuz etkilenmesine ve bu da kişisel bağışıklığın baskılanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, hastaların her türlü vücut sıvılarıyla temas, yapılan işin doğası gereği fiziksel mesafeye uyulamaması, yeterli ve tam koruma sağlayabilecek donanım ve ekipmanlara her zaman ulaşılamaması göz önüne alındığında artan risk yadsınamaz boyutlara gelmektedir. Meslek hastalıklarında nedensellik bağı, her zaman önemli bir konu olmuştur. "Bir iş kolunda, belli bir risk etmenine maruziyet ile bir sağlık sorunu veya hastalığın görülme sıklığında, normal topluma göre 2 ila 3 kat artış gözlenmesi,"o durumun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gereğini gözler önüne sermektedir. 10 Ekim 2020' de Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu verilere göre Nisan 2020 itibariyle 4,95 kat, Ekim 2020' de ise bu artış 8,56 kat olarak hesaplanmıştır. ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü), ISSA (Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı),ITUC(Uluslararası Ticaret Birlikleri Konfederasyonu) ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, Kovid-19 hastalığının bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gereğini önermiştir. Belçika, İtalya, Almanya, Güney Afrika, Kanada, Malezya başta olmak üzere birçok ülkede, çeşitli seviyelerde "meslek hastalığı" olarak kabul edilmiştir. 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda meslek hastalığının tanımı; Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık, 5510 sayılı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hali, şeklinde tanımlanmıştır. Yine Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliğinde, hastalığın en uzun kuluçka süresi, yükümlülük süresi olarak alınır, denmektedir. Her iki tanım da değerlendirilecek olursa, işin niteliği ve yürütüm şartları yüzünden, Kovid-19 enfeksiyonu meslek hastalığı tanımına girmektedir. Kovid -19 bu nedenlerden dolayı sağlık personelinde meslek hastalığı kabul edilmelidir" denildi. - AYDIN

Aydın Tabip Odası; Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir
Aydın Tabip Odası; Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir
Aydın Tabip Odası; Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir

Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Tabip Odası; 'Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:46:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Tabip Odası; "Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei