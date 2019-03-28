Son Dakika Haberleri: Aydın Yolcu Midibüsü Şoförünün Çabası Yaralı Köpeği Yaşatmaya Yetmedi

Aydın Yolcu Midibüsü Şoförünün Çabası Yaralı Köpeği Yaşatmaya Yetmedi

9 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu midibüsünün şoförü 32 yaşındaki Okan Can, bir sürücünün çarparak yaralı halde yolda terk ettiği köpeği alarak, aracındaki yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu midibüsünün şoförü 32 yaşındaki Okan Can, bir sürücünün çarparak yaralı halde yolda terk ettiği köpeği alarak, aracındaki yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Can'ın tüm çabasına rağmen yaralı köpek, kurtarılamadı. Aydın Şehir İçi Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Okan Can, yolcu taşıdığı sırada, başka bir otomobilin çarptığı yaralı bir köpeği gördü. Çarpmamak için manevra yapıp duran Can, inerek yerdeki yaralı köpeği araca aldı, yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada veterinerler tarafından tedaviye alınan köpek, bir süre sonra, iç kanama geçirdiği için kurtarılamadı.

KÖPEĞİN ÖLMESİNE ÜZÜLDÜ

Yaralı köpeğin hayatını kurtarmak için çabalayan, ancak ölümüne üzülen şoför Can, Adnan Menderes Üniversitesi'nden yolcularla birlikte hareket ettim. Kuyulu Mahallesi'ne gidiyordum. Aydın- İzmir karayolu üzerinde yaralı bir köpek gördüm ve durdum. Baktım can çekişiyordu, hemen araca aldım. Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm. Tedavisi için oraya bıraktım. Şoförlüğe başladığımda Kooperatif Başkanı Okan Yalçın bize her zaman yardıma muhtaç kim olursa olsun elinizi uzatın. Yardımlarınızı esirgemeyin demişti. Hayvanları çok seviyorum. Köpek can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm. İç kanama geçirmiş. Aşağı yukarı 45 dakika müdahale yapmışlar. Bıraktığım arkadaşla telefonla konuştuk. Hayvansever olarak üzüldüm dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:52 Kaynak: DHA

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