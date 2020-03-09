Aydınlı sporculardan iki Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika
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Aydınlı sporculardan iki Türkiye Şampiyonluğu

11 dakika önce

Mersin'de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Aydınlı sporculardan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takım halinde iki Türkiye rekoru kırdı.

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Mersin'de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Aydınlı sporculardan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takım halinde iki Türkiye rekoru kırdı.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına minik kızlar kategorisinde yarışan Aysima Çavuşoğlu, Zeynep Çerçi ve Melek Serra Doğan'dan oluşan minik kızlar atıcılık takımı Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Minik erkekler kategorisinde Eren Türkeli, Ali Yağız Yıldırım ve Şahin Yılmaz'dan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Atıcılık takımı minik kızlarda olduğu gibi Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Aydın'ı temsil eden Arda Burak Kahraman, Mustafa Oğuz Dişli ve Yağız Sultan Umutlu'dan oluşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takımı ile şampiyonluğu kaçırarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı.


Aysima'dan Türkiye Şampiyonluğu


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri atıcılık kursuna kısa süre önce katılan Aysima Çavuşoğlu Mersin'de devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası minik kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Yine minik kızlar kategorisinde Aydın'ı temsil eden Zeynep Çerçi gümüş madalyanın sahibi olarak Türkiye 2'ncisi oldu.


Derece elde eden Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcularının kupa ve madalyalarını Mersin'de sporcuları yalnız bırakmayan Aydın Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serdar Küçük takdim etti.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına minik kızlar ve minik erkekler kategorisinde rekor kırarak Türkiye Şampiyonluğu elde eden sporcuları, takımlarda ikinci olan yıldız erkek kategorisindeki sporcuları ve bireyselde Türkiye Şampiyonu olan Aysima Çavuşoğlu ile ikinici olan Zeynep Çerçi'yi ve antrenörlerini tebrik etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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