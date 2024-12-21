Ayık Yaşamlar Belgeseli: Uyuşturucu Gerçeği - Son Dakika
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Ayık Yaşamlar Belgeseli: Uyuşturucu Gerçeği

Ayık Yaşamlar Belgeseli: Uyuşturucu Gerçeği

Belgesel, Türkiye'deki uyuşturucu bağımlılığını sosyal ve psikolojik boyutlarıyla inceliyor.

21.12.2024 14:24
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(İSTANBUL) - Türkiye'nin uyuşturucu gerçeğini, bağımlılık tedavisi ve alternatif yöntemleri sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alan "Ayık Yaşamlar" isimli belgesel serisinin dördüncü bölümü yayınlandı. Yapımcılığını gazeteci ve yazar Hande Karacasu'nun üstlendiği belgesel, "sosyal çürüme"nin bir ayağı olan uyuşturucuyu birçok perspektiften ele alıyor. Belgeselin son bölümüne konuk olan Aykırı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, uyuşturucuyla mücadelede rekor sayıda operasyona imza atıldığını, ancak açılan dosyalarda birkaç ay sonra tek tutuklu sanığın dahi kalmadığını aktardı.

Hande Karacasu'nun yapımcılığını üstlendiği "Ayık Yaşamlar" belgeseli, Türkiye'nin uyuşturucu dosyasını masaya yatırıyor. Birçok doktor, bağımlılık danışmanı ve gazetecinin katkılarıyla hazırlanan 10 bölümlük belgeselin dördüncü bölümü yayınlandı. Belgesel, uyuşturucu bağımlılığının Türkiye'de yaygın hale gelmesiyle sosyal çürümenin bir ayağı olarak tüm toplumu nasıl terörize ettiğini, bağımlılığın Türkiye'de nasıl milli güvenlik sorununa dönüştüğünü ele alıyor.

Uyuşturucunun ülkeye giriş sürecini, neden yaygınlaştığını, uyuşturucu bağımlılığının nedenlerini, bağımlılık tedavisinin çeşitli ve alternatif yöntemlerini sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alan belgesel toplumun farklı kesimlerinden gerçek yaşam öykülerine yer veriyor.

ICRYPEX'in katkılarıyla hazırlanan belgesel, bağımlılığın iş gücü kaybından aile içi şiddete, eğitimdeki başarısızlıktan artan suç oranlarına kadar uzanan sonuçlar detaylı bir şekilde analiz ediyor. "Ayık Yaşamlar", uyuşturucuyla mücadelede çözüm odaklı bir perspektif sunarak, aktif politikalar ile ve toplumsal dayanışmanın önemine de dikkati çekiyor.

Belgeselin yeni bölümüne konuk olan Aykırı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, son yıllarda artan uyuşturucu madde çeşitlenmesine işaret etti. Çolak, şunları söyledi:

"Altı ay sonra dosyada tek tutuklu kalmıyor, bu durum izaha muhtaç"

"Türkiye'nin daha evvel karşılaşmadığı, duymadığı, bilmediği her madde uyuşturucu insanların vücutlarına sokuluyor. Yaş ortalaması oldukça düşmüş durumda. Ufacık çocuklar dahi bu maddeleri kullanıyor. Peki ama bu tırmanışın ardında yatan gerçek ne? Türkiye'de hep uyuşturucuyla mücadeleden, uyuşturucu operasyonlarındaki rekorlardan bahsediliyor. Peki resmi rakamların dışında kalanlar? Aslında biz buz dağının görünen kısmıyla mücadele ediyoruz. Baronlar yakalandı, şu kadar kişi gözaltına alındı haberleri servis ediyoruz. Sonra bir bakıyoruz, altı ay sonra dosyada tutuklu kalmamış. İşte bu kısım izaha muhtaç."

"Terör örgütlerini besliyor"

"Türkiye'nin göçmen politikasının da uyuşturucu kullanımı üzerinde etkili olduğunu belirten gazeteci Batuhan Çolak, "Sınırdan kontrolsüz geçişlerle, özellikle de Afganistan üzerinden Türkiye'ye yapılan girişlerle birlikte Türkiye'de uyuşturucu gerçeğiyle ilgili yeni bir perde açıldı. Ciddi bir suç işleniyor. Gencecik hayatları kaybediyoruz. Tabii bir yandan da uyuşturucu ticareti ya da kaçakçılığı artık başka illegal ağları da besliyor. Yahut terör örgütlerini besliyor. Terör örgütü PKK'nın geçmişteki finans kaynaklarının başında uyuşturucu geliyordu. Yeni örgütlenme alanlarını da bu uyuşturucu ağlarıyla yaratıyorlar. Uyuşturucu gerçeğinin ardında yatan tüm bu nedenlere bir bütün olarak bakılmalı ve milli seferberlik başlatılmalı. Yalnızca sivil toplum kuruluşları veya yalnızca siyasi aktörlerle çözülebilecek bir sorun değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayık Yaşamlar Belgeseli: Uyuşturucu Gerçeği - Son Dakika

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