Aylarca internetsiz bırakan saldırının sorumlusu belli oldu - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi nedeniyle savaş devam ederken, bir diğer savaş internet dünyasında yaşanıyor. Günümüz savaş ortamında iletişimi devam ettirmek için internet bağlantısı kritik öneme sahip. Bu kapsamda Elon Musk binlerce Starlink terminalini Ukrayna'ya gönderirken, işgal girişiminin başladığı gün gerçekleşen Viasat saldırısı hakkında detaylar gün yüzüne çıktı

Bu saldırı ile Ukrayna ordusunun iletişim kaybı yaşanması hedeflendi, ancak Ukrayna'daki binlerce sivil Viasat müşterisinin yanı sıra Avrupa'daki on binlerce kişi internet bağlantısını kaybederek mağdur oldu.

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AB: Viasat saldırısı Rusya tarafından gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Konseyi, Viasat tarafından işletilen KA-SAT uydu ağına yapılan saldırıyı "şiddetle kınayan" bir basın açıklaması yayınladı ve siber saldırıdan resmi olarak Rusya'yı sorumlu tuttu. Siber güvenlik araştırmacıları, Rusların saldırıda "AcidRain" adlı kötü amaçlı yazılımı kullandığını söyledi.

Bu kötü amaçlı yazılım sayesinde, müşterilerin kullandığı modemler uzaktan devre dışı bırakılıyor. Bugün bile, işgal girişiminin ve siber saldırının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, Viasat'a gerçekleştirilen bu saldırı tam olarak düzeltilebilmiş değil. Viasat tarafından yapılan açıklamada saldıradan etkilenen müşteriler için yaklaşık 30 bin adet router gönderildiği belirtildi.

Rusya tarafından gerçekleştirilen tek siber saldırı bu değil. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rus askeri istihbaratının Ocak ayında Ukrayna hükümetinin internet sitelerinin tahrif edilmesinden ve işgalden önce Whispergate adlı kötü amaçlı yazılımların konuşlandırılmasının sorumlu olduğunu açıkladı.

SentinelLabs, AcidRain ile 2018'de FBI'ın "Fancy Bear" veya APT28 olarak bilinen Rus askeri istihbaratı ile bağlantılı olduğu düşünülen VPNFilter adlı kötü amaçlı yazılımı arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

İnternet, Rusya – Ukrayna savaşında ikinci cephe olduğunu kanıtladı. Anonymous başta olmak üzere çok sayıda bilgisayar korsanlığı grubu, Rusya'ya karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdi ve bunun sonucunda Rusya internetini dışarıya kapattı. Facebook ve Instagram başta olmak üzere birçok platform Rus hükümeti tarafından yasaklanırken, Rus platformlarında Ukrayna'yı kötüleyen kampanyalar yürütüyor.

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