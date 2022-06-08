Aylin Cesur: Isparta Halısı Nasıl Yok Olduysa Gül de Aynı Akıbete Gidiyor

İYİ Parti'nin gül üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Kilogramı 17 TL'ye mal olan güle sakın ha bu günlerde fısıltı ile yaydığınız gibi 16-17 TL filan vermeye kalkmayın diye verdik önergemizi… Isparta halısı nasıl yok olduysa gül de aynı akıbete gidiyor. Devleti yönetenler bunu neden görmezler anlamak mümkün değil… Gelin, duyun sesini köylümüzün" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin gül üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinden doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Önergenin ilk imzacısı olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben, birkaç gün evvel Keçiborlu'da gül üreticisi kadınlarımızla gün doğarken gül topladım. Sonra uzun uzun konuştuk. Bu sene girdiler anormal arttı ve 'Bir dekar kıraç tarladan alınan 400 kg gül üretimi üzerinden hesaplandığında, 17 TL çıkıyor maliyeti en az' diyorlar. 2021'de 1 kilogram ürün karşılığı 1 litre mazot alabilen üreticinin, bu sene 1 litre mazot alabilmesi için kilogram fiyatının en az 27 TL olması gerekiyor. 2021'de 1 kilogram gül üretim maliyeti 7,36 TL iken alım fiyatı ise 7,80 oldu. Yani üretici kilo başına 0,44 TL aldı. ve bu, üreticilerimizi ve gül üretimini bitirme noktasına getirdi. Tarihin en düşük alım fiyatı olan 2021'de üreticilerimiz kar edemedi ve emek ve çabaları karşılıksız kaldı. 2022'de üreticilerimizin yüzde 95'i, yüzde 400'e yakın gübre zammı neticesinde tarlalarına gübre dahi atamadı.

"ALLAH AŞKINA DUYUN SESİNİ KÖYLÜMÜZÜN"

Yağlık gülün rekoltesinin kilogram başı taban fiyatı GÜLBİRLİK tarafından açıklanacak. Kilogramı 17 TL'ye mal olan güle sakın ha bu günlerde fısıltı ile yaydığınız gibi 16-17 TL filan vermeye kalkmayın diye verdik önergemizi. Maliyetin altında veya üreticinin kar etmesini sağlamayan hiçbir fiyat kabul edilemez. Ben, burada her sene gül üreticimizin artık dayanacak hali kalmadığını en dikkat çekici sözlerle dile getirdim. 'Gülü toprağa gömdünüz' dedim. Önergemiz, her seçim döneminde üreticiye söz vermemişler gibi iktidar tarafından reddedildi. Bizi de gülü siyasete alet etmekle suçladılar. Ne yapacaktık, siz çiftçiyi unutmuşken, üretici geceyi sabaha taşıyamazken kaygıdan, susacak mıydık? Sonraki sene yine sordum bu kürsüden, 'Gül üreticisi taş mı yiyecek' diye. Reddedildi. Şimdi bugün, getirdiğimiz önerimizle diyorum ki Allah'tan korkun, Allah aşkına duyun sesini köylümüzün. 2017'de 8 lira 70 kuruş (2,41 dolar), 2018'de 9 lira 20 kuruş (1,53 dolar), 2019'da 7 lira 80 kuruş (1,32 dolar), 2020'de 7 lira 35 kuruş (0,92 dolar), 2021'de 7 lira 80 kuruş (0,86 dolar) olarak açıklandı.

"GÜL ÜRETİCİSİNE DEVLET TARAFINDAN HİÇBİR DESTEK VERİLMİYOR"

Girdi maliyetleri TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonla artarken 1 kilo güldeki kazanç yüzde 100 azaldı. Aynı parayı kazanmak için 4 kat fazla gül üretmesi gerekiyor çiftçinin. Ancak gül üreticisine devlet tarafından hiçbir destek verilmiyor. Rakibimiz Bulgaristan'da gül üreticileri ciddi şekilde destekleniyor. Hatta bizim GÜLBİRLİK, gidip Bulgaristan'dan da gül getirip satıyor.

"FESTİVALLER SKANDALLARLA DEĞİL GÜLLE ANILMALI"

Peki ne yapılmalı? Hedef; sürdürülebilirlik, tanınırlık ve katma değerin arttırılması olmalı. Isparta gülü Havza modeliyle örgütlenerek üreticiye ve gül endüstrisine teşvik verilmeli. GÜLBİRLİK'in açıkladığı taban fiyatları haricinde, üreticiye kilogram başına ek teşvik verilmeli. Özellikle çiftçiye girdi desteği sağlanmalı; ucuz akaryakıt, ucuz gübre, ucuz ilaç verilmeli. GÜLBİRLİK'i taban fiyatlarını düşük açıklamaya zorlayan girişimlerle mücadele edilmeli. Gülün uluslararası pazarlaması ile marka değerinin geliştirilmesi, hasat zamanı turizm potansiyelinin kullanılması için sözde festivaller değil, üreticinin iştirak edeceği festivaller yapılmalı. Festivaller, skandallarla değil gülle anılmalı. Güle dayalı kozmetik girişimlere AR-GE ve pazarlama desteği verilmeli. Mevcut fabrikaların revizyonu ile yeni fabrikaların kurulması için hibe desteği verilmeli.

"ISPARTA HALISI NASIL YOK OLDUYSA GÜL DE AYNI AKIBETE GİDİYOR"

Isparta halısı nasıl yok olduysa gül de aynı akıbete gidiyor. Devleti yönetenler bunu neden görmezler anlamak mümkün değil. GÜLBİRLİK, gül çiçeği alımında oyun kurucu değil adeta figüran olmuş; hala neden tepkisiz kalırlar anlamak mümkün değil. GÜLBİRLİK yetkililerine sesleniyoruz; sesini üretici lehine çıkarmalı. Ben, tüccarın insafına bırakılan köylünün sesi olmaya geldim buraya bugün. Gelin, duyun sesini köylümüzün. Az kaldı, biz geleceğiz ve birliğe birlik, üreticiye efendi gibi davranacak bir devlet yönetimi anlayışını esas kılacağız. Biz, seneye kimseyi kimseye muhtaç etmeyen; önceliği üretici, Türk köylüsü ve çiftçisi olan bir tarım politikası ile bunu düzelteceğiz. Düzeltmekle de kalmayacağız, her dökülen gözyaşının, o güzelim cefakar, vefakar Türk köylüsünün eline batmış ve karşılığını alamadığı her dikenin de hesabını soracağız."

İyi Parti'nin önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.