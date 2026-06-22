AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor - Son Dakika
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AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor

AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor
22.06.2026 17:32
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Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesinin ardından gözler yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Avukat Burak Evci, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM’nin 9 ay içerisinde yeni bir düzenleme yapacağını belirten Evci, “Süresiz nafaka iptali ile nafaka tamamen kaldırılmıyor” dedi. Evci ayrıca, “Dünyada süresiz nafaka uygulamasının olduğu tek ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal eden kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından nafaka hakkının tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu olurken, Avukat Burak Evci yeni döneme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“TBMM, 9 AY İÇERİSİNDE BU KONUDA BİR DÜZENLEME YAPACAK”

Anayasa Mahkemesi kararının ardından yasal sürecin nasıl işleyeceğine değinen Burak Evci, “TBMM 9 ay içerisinde bu konuda bir düzenleme yapacak” dedi. Yeni düzenleme ile birlikte nafaka uygulamasının tamamen ortadan kalkmayacağını belirten Evci, mevcut sistemin yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor

“SÜRESİZ NAFAKA İPTALİ İLE NAFAKA TAMAMEN KALDIRILMIYOR”

Kararın kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyleyen Evci, “Süresiz nafaka iptali ile nafaka tamamen kaldırılmıyor” ifadelerini kullandı. Nafaka hakkının devam edeceğini vurgulayan Evci, “Nafakanın tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir” diyerek yeni sistemde de ihtiyaç sahibi tarafların korunacağını belirtti.

AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor

“DÜNYADA SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASININ OLDUĞU TEK ÜLKE TÜRKİYE’DİR”

Uluslararası uygulamalara da değinen Evci, “Dünyada süresiz nafaka uygulamasının olduğu tek ülke Türkiye’dir” dedi. Yeni düzenlemede kişilerin yaşı, gelir durumu, sağlık koşulları ve mesleki durumlarının objektif kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Evci, “Nafaka belirlenirken özellikle kişilerin yaşı, gelir, sağlık ve mesleki durumları objektif olarak ele alınmalı” ifadelerini kullandı. Evci ayrıca, “Süresiz nafaka ile birlikte kadınların da mağduriyetleri söz konusu olmuştur” diyerek mevcut sistemin her iki taraf açısından da tartışmalı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi, Nafaka Davası, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Nafaka Davası AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYM’nin nafaka kararı sonrası yeni dönem! 9 ay içinde düzenleme geliyor - Son Dakika
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