Aynı arabada yolculuk yapan iki arkadaş herkesin şaşkın bakışları arasında silahlı kavgaya tutuştu - Son Dakika
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Aynı arabada yolculuk yapan iki arkadaş herkesin şaşkın bakışları arasında silahlı kavgaya tutuştu

28.06.2022 18:50
Aynı arabada yolculuk yapan iki arkadaş herkesin şaşkın bakışları arasında silahlı kavgaya tutuştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde aynı araç ile seyir halinde olan iki genç Kemer Meydanı'nda bir anda tartışmaya başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aynı araç ile seyir halinde olan iki genç Kemer Meydanı'nda bir anda tartışmaya başladı. Otomobili durdurup araçtan inerken kavgaya başlayan gençlerden biri araçtan aldığı tüfekle adeta terör estirdi. Şehrin merkezinde arkadaşına ve çevreye rastgele ateş açıp bölgeden yaya olarak kaçmaya çalışan öfkeli şahıs polis tarafından yakalanarak olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı araç içerisinde bulunan bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri arabadan altığı pompalı tüfek ile rastgele ateş açmaya başladı. Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan olayda seyir halinde iken bir anda yolda duran araçtan inen iki kişi kavga ediyor. Kavga eden şahıslardan biri daha sonra aracın arka kapısını açıp içerden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı arkadaşının üzerine ve çevreye rastgele ateş açıyor. Bu sırada çevrede bulunan bir çok kişi can havli ile kaçışıyor.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kavgadan sonra kaçan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, yere saçılan kovanları inceleyerek çalışma gerçekleştirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı arabada yolculuk yapan iki arkadaş herkesin şaşkın bakışları arasında silahlı kavgaya tutuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı arabada yolculuk yapan iki arkadaş herkesin şaşkın bakışları arasında silahlı kavgaya tutuştu - Son Dakika
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