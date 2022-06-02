Aysu Bankoğlu: "Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur" - Son Dakika
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Aysu Bankoğlu: "Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur"

02.06.2022 21:24

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Beyin göçünün sebebi bu hükümetin özgürlük korkusudur. Eğitimliye, sanatçıya, liyakatle gelen herkese duyduğu aşağılık kompleksidir. İnsanlara yalnızca oy potansiyeli olarak bakıp hayatlarına her türlü müdahaleyi yaparsanız ötekileştirişi hatta burada terbiyemin müsaade etmeyeceği hakaret içerikli dil kullanırsanız beyin göçünü durduramazsınız” dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Beyin göçünün sebebi bu hükümetin özgürlük korkusudur. Eğitimliye, sanatçıya, liyakatle gelen herkese duyduğu aşağılık kompleksidir. İnsanlara yalnızca oy potansiyeli olarak bakıp hayatlarına her türlü müdahaleyi yaparsanız ötekileştirişi hatta burada terbiyemin müsaade etmeyeceği hakaret içerikli dil kullanırsanız beyin göçünü durduramazsınız" dedi.

CHP'nin; beyin göçüne yol açan nedenlerin tespit edilerek önlenmesi için gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulması amacıyla verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi yönündeki grup önerisi görüşüldü. Öneri, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.

Öneri lehinde konuşan CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu, beyin göçünün telafisi çok zor olması sebebiyle herhangi bir siyasi mesele olmadığını belirtti. Bankoğlu şunları söyledi:

"Bilgisi olmayanın fikri de olmaz. Beyin göçüne ilişkin TÜİK'in 3 senedir güncel verisi yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın beyin göçü araştırması da yok. Beyin göçü sorulduğunda dalga geçer gibi 'göç değil gezmeye gidiyorlar' diyorsunuz. Dahası diploması bile meçhul olan Cumhurbaşkanı çıkmış 10 sene dirsek çürütmüş doktorlara 'gitsinler' diyor. Üstelik bunu diyen cumhurbaşkanının oğlu da yurt dışında yaşıyor. Siz kimin ülkesinden kimi kovuyorsunuz? Beyin göçünün sebebi hükümetin yönetemediği ekonomi ve yozlaştırdığı adalettir. Her şeyi sadece kendine hak gördüğü yolsuz ve liyakatsiz sistemdir. Onun nobranlığı, umursamazlığı ve kendinden olmayan herkese, her şeye karşı olan düşmanlığıdır. Beyin göçünün sebebi bu hükümetin özgürlük korkusudur. Eğitimliye, kentliye, sanatçıya, liyakatle gelen herkese duyduğu aşağılık kompleksidir."

Üniversite mezunlarının iş bulamamasının onların değil hükümetin ayıbı olduğunu belirten Bankoğlu, "İnsanlara yalnızca oy potansiyeli diye bakıp hayatlarına her türlü müdahaleyi yaparsanız, ötekileştirişi, hatta burada terbiyemin müsaade etmeyeceği hakaret içerikli dil kullanırsanız beyin göçünü durduramazsınız. Türkiye'de kimse hayal kuramıyorsa herkes kaçmanın yolunu arıyorsa bunun sebebi sizsiniz" diye konuştu.

Aysu Bankoğlu: Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur
Aysu Bankoğlu: Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur
Aysu Bankoğlu: Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur
Aysu Bankoğlu: Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur

YORUMLAR
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Çakırözer: 'Ölümüne Dövüyorlar Meslektaşlarımızı Sonra Ellerini Kollarını Sallayarak Aramızda Dolaşıyorlar. Çakırözer: 'Ölümüne Dövüyorlar Meslektaşlarımızı Sonra Ellerini Kollarını Sallayarak Aramızda Dolaşıyorlar.
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aysu Bankoğlu, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aysu Bankoğlu: 'Beyin Göçünün Sebebi Bu Hükümetin Özgürlük Korkusudur' - Son Dakika


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