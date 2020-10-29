Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları

29.10.2020 19:16
Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, ligin 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.Süper Lig'in 7'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına Alanyaspor, bugün yaptığı idmanla devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana tam kadro katılan turuncu-yeşilli takım, çalışmaya ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı tam saha taktik ve yan top çalışması yaparak tamamladı.Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Ardından Alanyaspor kafilesi Göztepe maçı için İzmir'e doğru yola çıkacak.29 EKİM İÇİN TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Öte yandan Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi Türk bayrağı açarak poz verdi.


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor?da Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

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