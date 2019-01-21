Aytemiz Alanyaspor'da Kupa Mesaisi
15 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ikinci maçında Kasımpaşa
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın
'ın gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Sivasspor
mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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