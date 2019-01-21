Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Kupa Mesaisi

Aytemiz Alanyaspor'da Kupa Mesaisi

15 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor'da Kupa Mesaisi, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Türkiye Kupası, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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