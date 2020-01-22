Aytemiz Alanyaspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi

Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Olgucan KALKAN/

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

GOLLER: Dk. 27 (P) - Dk. 86 Aytaç Kara, Dk. 36 İlhan Depe, (Kasımpaşa) - Dk. 45+5 (P) Bakasetas, Dk. 90+6 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Ceyhun Gülselam, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 86'ncı dakikalarda Aytaç Kara ile 36'ncı dakikada İlhan Depe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+5'inci dakikada Bakasetas ile 90+6'ncı dakikada Djalma Campos'tan geldi.

8'inci dakikada Welinton'un savunmadan attığı pasla defansın arkasına sarkan Bakasetas, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, kaleci Fatih topu kornere tokatladı.

17'nci dakikada Caulker uzun pasıyla Fernandes'i savunmanın arkasına kaçırdı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta kaleci Fatih gole izin vermedi.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Çağatay ortasını yaptı. Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı üstündeki Aytaç'ın önünde kaldı. Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, pozisyonda topun Welinton'un eline çarpması sebebiyle penaltı noktasını gösterdi.

27'nci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aytaç Kara, top ve kaleci Marafona'yı ters köşelere gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Welinton ortasını yaptı. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinden vurduğu kafa vuruşunda kaleci Fatih topu kornere tokatladı.

36'ncı dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakibinden kaptığı topla hareketlenen İlhan Depe, ceza sahasına girdikten sonra Thiam ile verkaç yaptı. İlhan'ın 0'a yakın bir pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

45+5'inci dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Bakasetas'ın ortasında Kasımpaşa savunmasından seken top Aytaç Kara'nın eline çarpınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

65'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Fatih topu kornere tokatladı.

86'ncı dakikada Kasımpaşa sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in ortasında ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90+2'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cisse, pasını Bakasetas'a aktardı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

90+6'ncı dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Cisse pasını sol kanattaki Djalma'ya aktardı.Sol kanattan topla ceza sahasına giren Djalma'nın içeri çevirdiği top doğrudan ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.