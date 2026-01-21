Ayvalık\'ta Buzdolabı Patladı, Yangın Çıktı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki bir evde buzdolabının motorunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Salih Işık'ın oturduğu 3'üncü katta buzdolabının motor kısmında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına ilişkin polisin incelemesi sürüyor.