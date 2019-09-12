Ayvalık'ta Vali Yazıcı'dan Sakarya İlkokulunun yeni binasına görkemli açılış

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yıkılıp yerine 3 katlı ve son derece modern bir bina olarak inşa edilen Sakarya İlkokulu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı bir törenle resmen hizmete girdi.

Okulun açışında; Balıkesir Valisi Yazıcı'nın yanı sıra; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan, Ali Jale, Serdar Tuç, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, daire amirleri, okul müdürleri sivil toplum örgütlerinin üyeleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Açılışta konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yıllarca tek katlı olarak hizmet veren Sakarya İlkokulu binasının yıkılarak, yerine üç katlı ve modern bir okul binasının inşa edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Açılışta konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının tüm eğitim camiası ve öğrenciler için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Yenilenen okulumuz Ayvalık ve Ayalıklılara hayırlı olsun. Bu hafta itibariyle eğitim ve öğretime başladık. Eğitim; benden önceki konuşmacıların belirttiği gibi olmazsa olmazımızdır. Türkiye'de bugün geldiğimiz nokta, bundan sonra yapacaklarımızın olmasını gerektiriyor. Şükürler olsun ki; fiziksel anlamda, derslik anlamında, laboratuar anlamında eksikliklerimiz hemen hemen tamamlamış durumda. Artık eğitim alanında çok modern binalara sahibiz. Tıpkı burada olduğu gibi çok güzel okul bahçelerimiz var. Çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç olan bina ve eklentileriyle ilgili hemen hemen pek bir sıkıntımız kalmadı. Peki bu saatten sonra ne yapmak lazım? Bu saatten sonra yapılması gereken; eğitimin kalitesini ve niteliğini arttırmak olacaktır. Ben bir öğretmen arkadaşımın bir köyü, bir mahalleyi, bir beldeyi nasıl tek başına değiştirebildiğine tanık oldum. Anadolu'da bunların yüzlerce, binlerce hikayesini dinledik. Dolayısıyla bu yeni binalar, öğretmen arkadaşlarımızın, dolayısıyla bu en değerli varlıklar olan çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için insan sevgi ve saygısından başlayan, iyi insan, işini en iyi şekilde yapan insan yetiştirebilmek gibi asri bir mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Huriye Kara yönetimindeki okulun halk oyunları öğrencileri sahne aldı. Balıkesir Valisi ve beraberindeki protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini birlikte kesti.Vali Yazıcı okulun şeref defterini imzaladıktan sonra beraberinde getirdiği kitapları sınıfları dolaşarak öğrencilere hediye etti.

Tören, okul bahçesine ağaç dikilmesinin ardından sona erdi.