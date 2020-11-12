Azerbaycan 28 yıl sonra kavuştuğu Hocavend'teki köylerden ilk görüntü - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Hocavend şehrinden kurtarılmış köylerin görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgal ve zulme dur deme kararı ile başlattığı harekat ile başlayan Karabağ Savaşı 42. gününde Azerbaycan'ın zaferi ile neticelendi. Hem sahada hem de masada Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğratan Azerbaycan, Erivan ile imzaladığı ateşkes anlaşmasının 6.maddesi çerçevesinde Hocavend'e girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend şehrinde bulunan Azikh, Akaku ve Agbulag köylerinin görüntülerini yayınladı.

ANLAŞMANIN 6'INCI MADDESİ

Anlaşma gereği Ermenistan, 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer rayonunu, 1 Aralık 2020'ye kadar ise Laçin rayonunu Azerbaycan'a geri verecek. Şuşa şehrine girilmeksizin Ermenistan'ı Hankendi'ne bağlayan yeni bir karayolu inşa edilecek. Bu yolun denetiminden Rus barış gücü sorumlu olacak. Azerbaycan tarafı her iki yönde Laçin koridoru ile vatandaşların, araçların ve yüklerin geçişinin güvenliğini sağlayacak.