Azerbaycan Ataşesi Şehit Burak İbbiği'nin Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Azerbaycan Ataşesi Şehit Burak İbbiği'nin Ailesini Ziyaret Etti

26.01.2026 17:59
AZERBAYCAN Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov ve beraberindeki heyet, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler heyetiyle birlikte Şehit Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, şehidin babası Rüştü İbbiği'ye başsağlığı dileklerini ileterek Azerbaycan bayrağı takdim etti. Ziyarette iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma vurgulanırken, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır temennisinde bulunuldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov ile beraberindeki heyet, daha sonra şehidin kabrini ziyaret edip, dua etti.

'EN DEĞERLİ MİRAS'

Zeynalov, ardından Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile Milli Savunma Bakanlığı Şehit ve Gazi Daire Başkanı Şenol Kartal da yer aldı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve dayanışmanın ebedi kardeşliğin en güçlü göstergesi olduğunu belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, "Şehitlerimizin aziz hatırası etrafında kenetlenen bu birliktelik, ortak tarihimizin ve gönül bağlarımızın geleceğe taşınan en değerli mirasıdır. Bir millet, iki devlet anlayışıyla şekillenen bu kardeşlik; acıda, sevinçte ve gururda tek yürek olmanın en anlamlı örneğini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Kaynak: DHA

Astsubay Üstçavuş, Tuğgeneral, Azerbaycan, Gürcistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

