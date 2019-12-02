Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Dağlık Karabağ sorununda maalesef dikkati çeken bir sonuç yok"
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Dağlık Karabağ sorununda maalesef dikkati çeken bir sonuç yok"

7 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 2019'un Rusya-Azerbaycan ticari ilişkileri açısından başarılı bir yıl olduğunu, yıl sonuna kadar ticaret hacmindeki artışın yüzde 25 olacağını belirtti.

Ulaştırma alanında da iyi sonuçlar elde ettiklerini, yakın dönemde Samur Nehri üzerinde yapılan köprünün açılacağını hatırlatan Aliyev, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde dinamizmin korunduğunu aktardı.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu konuda dikkati çeken bir sonuç yok. Bunun da başlıca nedeni Ermenistan yönetiminin verimsiz politikası, özellikle de Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu yönündeki açıklamasıdır. Bu garip açıklamaya hem siz hem diğer ülkelerin eş başkanları (AGİT Minsk Grubu) tarafından uygun şekilde yanıt verildiğine sevindim. Biz AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla iş birliğini sürdüreceğiz. Yakında Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşecek. Müzakere sürecine aktif katılımınızı sürdüreceğinizden eminiz."

Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin hızla artarak, bu yıl 3 milyar dolara yakın olacağını bildirdi.

Rusya'nın Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Lavrov, Azerbaycan'da Rus sermayeli 300'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Dağlık Karabağ sorununun siyasi çözümü için daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Lavrov, tarafların Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve Helsinki Nihai Senedinde belirtilen ilkelerin aksindeki söylemlerden kaçınması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, yarın da Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile bir araya gelecek.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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