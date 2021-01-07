Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: "Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda... - Son Dakika

Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: "Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda...

07.01.2021 15:26

Son dakika haberleri... - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı Aliyev: "Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ""Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı

Aliyev: "Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ""Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurmaylarıyla 2020 yılı sonuçlarına dair değerlendirme toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın izini olmadan Ermenistan Dışişleri Bakanının Hankendi'ye gitmesine tepki gösterdi. Ermenistan Dışişleri Bakanının Hankendi'ye gittiğine dair kendisine bilgi verildiğine vurgu yapan Aliyev, "Senin orada ne işin var? Savaşı unutmasınlar. Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar" şeklinde ifadeler kullandı. Bu ziyaretlere son verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz. Şimdi ilişkileri normalleştirmek için adımlar atılıyor. Rusya kendi arabuluculuk imkanlarını taraflara sundu. İlişkiler normalleşecekse bu tür provokatif 'ziyaretlere' ne gerek var? Neyi göstermek istiyorlar? Bizi yine kızdırmak mı istiyorlar? Bu tür adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretlere son verilmelidir. Bizim iznimiz olmadan o bölgeye hiçbir yabancı vatandaş gidemez. Kızılhaç Komitesi dışında hiçbir uluslararası kuruluş oraya gidemez. Orası bizim bölgemiz. Bütün dünya bu bölgeyi Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz, benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. Önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla onları uyardık. Daha sonra farklı şekilde uyarılacaklar. Onların ayakları o bölgeden kesilmelidir. Kendi ülkesinde otursun" diye konuştu.

Laçın ve Kelbecer'e uluslararası havalimanı inşa edilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 yılı sonuçlarına dair toplantıda, "Benim talimatım ile Laçın veya Kelbecer bölgelerinde modern bir uluslararası havalimanının inşası için bir yer aranıyor. Orada coğrafi yapının çok zor olduğu doğru ve neredeyse bölgenin büyük bir bölümü dağlık. Orada uygun bir yer bulmak zor ama şu anda araştırmalar devam ediyor, umarım yakın zamanda bana bilgi verilecek. Böylece Laçın veya Kelbecer'de yeni bir uluslararası havalimanı inşa edilecek. Fizuli'de ise uluslararası bir havalimanının inşası için çok az zaman kaldı" dedi.

Rus barış güçlerinin faaliyetinden de bahseden Aliyev, "Barış güçlerinin orada bir işlevi var. Bu işlev 10 Kasım'da belirlendi. Fakat onlar şu anda orada insani yardım çalışmaları yürütüyorlar. Halbuki 10 Kasım'da imzalanan bildiride bu işlev belirlenmedi. Biz buna göz yumuyoruz. Neden? Çünkü orada insanların yaşadığını, kış geldiğini ve havanın soğuk olduğunu anlıyoruz. Bazı çalışmalar yapılmalı ki orada yaşayan Ermeniler için bu kış sorun oluşmasın. Bu nedenle biz buna izin verdik. Şimdi yüklerin büyük bir bölümü Azerbaycan üzerinden oraya gidiyor. Buna izin verdik. Berde'ye kadar demir yolu ile gidiyor. Sonra arabayla Dağlık Karabağ'a taşınıyor. Elbette buna izin vermeye de bilirdik" açıklamalarında bulundu.

En az iki istihkam taburu kurulacak

Savunma Bakanlığı'nda ilk aşamada en az iki istihkam taburunun kurulması talimatı verdiğini kaydeden Aliyev, "Dün Savunma Bakanı bana bu alanda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Türkiye'den 130 kişilik büyük bir heyet geldi. Onlar hem eğitmen olarak bizim istihkamcılarımızı eğitiyorlar hem de kendileri de mayın temizleme çalışmaları yürütüyorlar. İki gün önce Rusya'dan bir grup istihkamcı geldi ve artık onlar da bu faaliyete başladı. Tüm yabancı ortaklarımıza derin şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu alanların restorasyonu için asıl görev mayınların temizlenmesidir" dedi.

Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda...
Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda...
Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda...
Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda...

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı- Aliyev: 'Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda... - Son Dakika


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