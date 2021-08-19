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Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı

19.08.2021 12:02
Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı, System.String[]

Azerbaycan'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törenlere katılanlar, Kerbela şehitlerini andı. Başkent Bakü'de bulunan Meşedi Dadaş Camisini ziyaret eden Azerbaycanlılar, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesiyle ilgili konuşmaları dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, Kafkas Müslümanları İdaresi'nden (QMİ) yapılan açıklamada, törenlerde zincir vurmak yasaklandı.

Bakü'deki camilerde ve bölgelerde Kafkas Müslümanları İdaresi ve Sağlık Bakanlığının organizasyonu ile gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi. - BAKÜ

Hz. Hüseyin, Azerbaycan, Kerbela, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika


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