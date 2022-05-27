Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor - Son Dakika
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Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor

27.05.2022 17:11

- Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26 Mayıs'ta başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" ikinci gününde devam ediyor.

- Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26 Mayıs'ta başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "TEKNOFEST" büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festivalde uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar sergilenirken, "Bayraktar TB2" ve "Akıncı" insansız hava araçları Bakü semalarında uçuş yaptı. Savaş uçaklarının gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Take Off Bakü Uluslararası Startup Zirvesi başladı

Festival çerçevesinde Take Off Bakü Uluslararası Startup Zirvesi de başladı. Bakü zirvesine Azerbaycan dahil 8 ülkeden 50 ekip katılıyor. Take Off Bakü'ye katılan girişimciler eğitim, FinTech, sağlık, akıllı şehir, ulaşım ve lojistik, altyapı ve güvenlik, eğlence, sosyal alan, medya ve reklamlar ve diğer alanlarda yatırımcılara sunumlarını yapacak. Etkinlikte startuplara sunum yapma, B2B formatında toplantılar yapma, yatırımcılarla buluşma, fuarlara ve panel tartışmalarına katılma fırsatları da sağlanacak. Yeni inovatif projeler ve çözümler sunan girişimlerin ödül töreni 28 Mayıs'ta yapılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta 29 Mayıs'a kadar devam edecek olan TEKNOFEST'e toplam 200 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor

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Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Havacılık, Mayıs, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor - Son Dakika
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