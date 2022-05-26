Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor

26.05.2022 16:43

- Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"e Azerbaycan vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

- Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"e Azerbaycan vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan "TEKNOFEST" coşkuyla devam ediyor. Festivalde sergilenecek olan uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA'lar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivale katılanlar, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile fotoğraf çektirdi. Festivalde ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin helikopterleri, SOLOTÜRK uçakları, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi ve Azerbaycan helikopterlerinin yaptığı gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dört gün boyunca devam edecek festivale, 200 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor

YORUMLAR
500
Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Nebiyev, TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu Açıklaması Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Nebiyev, TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Havacılık, Uzay, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement