Vali Aziz Yıldırım ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, gösterinin ardından fotoğraf sanatçısı Hakan Tokuç'un Azerbaycan'da çektiği 65 fotoğrafın yer aldığı "Kardaş Kömeği" sergisinin açılışını yaptı. Yıldırım ve Mustafayeva, Tokuç'tan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kültür Bakanlığı, Azerbaycan, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi - Son Dakika

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