Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi - Son Dakika

Laçın Koridoru, Azerbaycan'ın sınırları içinde bulunan bölgede, Ermeni güçleri tarafından işgal edilmiş ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan geçit bölgesiydi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya 'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiği duyuruldu.

Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balına kusmuğu buldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

Market ve fırınlar açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasının merak edilen detayları

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar