Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiği duyuruldu.Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.
Laçın Koridoru, Azerbaycan'ın sınırları içinde bulunan bölgede, Ermeni güçleri tarafından işgal edilmiş ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan geçit bölgesiydi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi - Son Dakika