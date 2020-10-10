Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

10.10.2020 12:31
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor. Ateşkes çigneniyor" dedi.

Rusya'nın arabuluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 11 saat süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün saat 12.00'de devreye girdi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştirirken, Azerbaycan'dan ateşkese ilişkin son açıklama geldi.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi. Ermenistan tarafından sivil yerleşimlerine yapılan saldırıda, bir çok ev ve kamusal alanda yangınların meydana geldiği ve onlar itfaiye ekibinin Terter ve Ağdam bölgesine sevk edildiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.


- Azerbaycan

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor - Son Dakika Dünya

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