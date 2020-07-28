Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum - Son Dakika

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikat yapma kararı sonrası paniğe kapılan Ermenistan'dan küstah bir açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Azerbaycan'ın Türkiye'yle yapacağı ortak tatbikatı "provokasyon" olarak niteledi.

Ermenistan Dışişleri'nin sitesinden yazılı açıklama yapan Nagdalyan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan duyurulan, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata tepki gösterdi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda bir Ermeni askerinin öldüğü gün yapılan tatbikat açıklamasının uluslararası arabulucuların barış sürecini yeniden başlatma çabalarını engellediğini ifade eden Nagdalyan, Bakü'nün tatbikat planlarının provokatif olduğunu öne sürdü.

Nagdalyan, "27 Temmuz'da Ermeni askeri Aşot Mikaelyan öldü. Bu, Azerbaycan'ın ateşkesi bilinçli olarak ihlal etmesi sonucu gerçekleşti. Bu sıralarda Azerbaycan, Türkiye'yle kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacağını duyurdu. Tüm bunlar, Azerbaycan yönetiminin provokatif eylemleriyle uluslararası arabulucuların barış sürecini yeniden başlatma çabalarını engellediğini ve devam edecek gerilimin sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini gösteriyor" dedi.

İKİ ÜLKEDEN KARA VE HAVA KUVVETLERİ KATILACAK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

ÇATIŞMALAR TEMMUZ ORTASINDAN BERİ SÜRÜYOR

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ'ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.

Söz konusu çatışmalarda şimdiye dek her iki taraftan 20 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:08

Son Dakika Dünya Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum - Son Dakika Dünya
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