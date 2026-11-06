Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Azerbaycan\'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Azerbaycan\'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler
Haber Videosu

Azerbaycan'da devlet okullarının ardından özel okullarda da başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamalar uygulandığı iddia edildi. Bazı özel okul yönetimlerinin ailelere çocuklarının başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre tanıdığı, öğrencilerin nakil ve kayıt başvurularının da durdurulduğu öne sürüldü. Düzenleme tartışmalara yol açarken, 11 velinin Ombudsmana başvurduğu bildirildi.

Azerbaycan'da okullarda uygulamaya konulan yeni kıyafet düzenlemesi tartışmalara neden oldu. Devlet okullarında başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamaların ardından benzer uygulamaların başkent Bakü'deki özel okullarda da görülmeye başlandığı bildirildi. Bölge basınında yer alan haberler ve velilerin aktarımlarına göre, bazı özel okul yönetimleri başörtülü öğrencilerin ailelerine çocuklarının başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre verdi.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI DURDURULDU İDDİASI

Azerbaycan merkezli Q?zetçi'nin haberine göre, devlet okullarından uzaklaştırılan başörtülü öğrencilerin özel okullara nakil ve kayıt kabul işlemleri 2 Kasım itibarıyla durduruldu. Veliler, Simurq, H?d?f, Atatürk ve D?yan?t liselerine yaptıkları başvuruların boş kontenjan bulunmadığı veya Eğitim Bakanlığı'ndan talimat beklendiği gerekçesiyle reddedildiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan bazı okul temsilcileri ise özel eğitim kurumlarının da devlet tarafından belirlenen kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

AİLELERE 20 GÜN SÜRE VERİLDİ

Velilerin aktarımlarına göre bazı özel okul yönetimleri, başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için ailelerine 20 günlük süre tanıdı. Bu süre içerisinde öğrencilerin başörtülerini çıkarmalarının istendiği öne sürüldü. Söz konusu uygulama, öğrencilerin eğitim hakkı ve dini özgürlükleri açısından tartışmaları beraberinde getirdi.

YENİ KIYAFET DÜZENLEMESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Tartışmalara neden olan uygulamanın, Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından 21 Eylül'de kabul edilen 309 sayılı karara dayandığı belirtildi. Düzenlemede doğrudan "başörtüsü" veya "hicab" ifadeleri yer almazken, okul formasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan unsurların kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN ÖZEL OKUL AÇIKLAMASI

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov, devlet okulları için belirlenen kıyafet kurallarının özel okulları doğrudan kapsamadığını açıkladı. Ancak Gurbanov, özel genel eğitim kurumlarının kendi tüzükleri doğrultusunda kıyafet kuralları belirleme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısının açıklamasına rağmen bazı özel okullarda başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamaların uygulandığına ilişkin iddialar tartışılmaya devam ediyor.

11 VELİ OMBUDSMANA BAŞVURDU

Yaşanan gelişmelerin ardından 11 velinin Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği'ne (Ombudsman) başvurduğu bildirildi. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de uygulamayı eğitim hakkı ve din özgürlüğü açısından ayrımcı olarak nitelendirdiği ve kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam edip edemeyeceklerine ilişkin belirsizlik sürerken, ailelerin yetkililerden çözüm beklediği belirtildi.

AzerbaycanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Yakup ÇAKMAK Yakup ÇAKMAK:
    Bu husustaki amaç ne ben onu anlamadım. Baş örtüsü eğitime ne gibi bir tehdit veya engel unsuru teşkil edebilir ki. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana “Ben bu köylüyüm“ demiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
İsrail’de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak İsrail'de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Seçimi kaybeden Trump’tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika 8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
09:41
Icardi’nin başı dertte Lüks villa yüzünden icralık oldu
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kotü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:49
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
08:31
Trabzonspor’da Thomas Reis ile ilk 7 maçlık seri sona erdi
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
07:58
İngiltere’de korkutan tablo Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
07:49
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
07:45
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
07:34
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth’e kesti
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 09:45:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android