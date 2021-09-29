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Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi - Son Dakika

Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi

29.09.2021 12:10

Antalya'da kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümündeki korkunç bir şüphe, savcılığı harekete geçirdi. Savcılık, iş insanı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldükten sonra banyoda 13 parçaya ayrılan genç kızın, bu işkenceyi yaşarken ölü mü yoksa diri mi olduğunu bilmediği için Adli Tıp'tan konuyla ilgili rapor istedi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Azra'nın cinayetinde korkunç şüphe! Savcılık, '13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?' raporu istedi

"BANYOYA GÖTÜRÜP PARÇALARA AYIRDIM"

Mustafa Murat Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu banyoda boğup, öldürdüğünü, 13 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Azra'nın 28 Temmuz'da kendisini aradığını ifade eden Ayhan, "Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara ayırdım" dedi.

Azra'nın cinayetinde korkunç şüphe! Savcılık, '13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?' raporu istedi

GÖMDÜĞÜ YERİ EKİPLERE GÖSTERDİ

Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçası tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan ise tutuklandı.

Azra'nın cinayetinde korkunç şüphe! Savcılık, '13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?' raporu istedi

KESİN ÖLÜM NEDENİ SORULDU

Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Savcılık adli tıptan, Azra'nın kesin ölüm nedenini sordu. Maktulün canlıyken mi ya da öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının tespiti istendi. Savcının sanık için hazırlanacak iddianamenin ceza isteminde, bu hususların önemli olduğu vurgulandı.

Azra'nın cinayetinde savcılık, 13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı? raporu istedi

Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat, Adli Tıp, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Azra'nın cinayetinde savcılık, '13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?' raporu istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi - Son Dakika
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