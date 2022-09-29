Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü

29.09.2022 16:17

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan, kaldığı tek kişilik hücrede intihar etti. Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan ise müvekkilinin cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Dün gece Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde intihar ettiği iddia edilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Olayın akşam saatlerinde yaşandığını, ancak gece haberleri olduğunu belirten Başaslan, cinayet şüphesi üzerinde durduklarını söyledi.

"GARİP ŞEYLER VAR"

Avukat Başaslan, "Garip şeyler var. Biz intihar olduğuna inanmıyoruz. Cinayet şüphesi üzerinde duruyoruz. Yüksek güvenlikli cezaevinde bir insanın iki bileğini birden kesmesi, tam da sayım saatinde olması mümkün değil. Orası sürekli kamerayla gözetlenen bir koğuş, sürekli devriye gezen gardiyanlar var. Fiziksel olarak iki bileğini kesmesi imkansız." dedi.

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ"

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Başaslan, "İntihar olsa bile biz mahkemeye müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını, intihara meyilli olduğuna dair raporları sunduk. Bu kişinin göz göre göre ölüme sürüklenmesi adaletin de ayıbı. Bazıları 'ilahi adalet gerçekleşti' diyor. Ne olursa olsun adalette yargılandıktan sonra olay bitmelidir. Bir cinayet var, bunu zaten müvekkil kabul edip pişman olduğunu söyledi. Onun da bir çocuğu var durumu çok kötü. Bu olayın takipçisi olacağız. Cezaevi yönetimi, gardiyanlar, yargılamayı yapan mahkeme hakkında şikayette bulunacağız." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti.

BAŞI BULANAMADI

Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.

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Kaynak: DHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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