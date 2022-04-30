Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika
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Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

30.04.2022 16:53
Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Antalya'da kaybolduktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan, cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana atılmış olarak bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'a (48), "Suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu" raporu verildi.

Antalya'da kaybolduktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan, cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana atılmış olarak bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'a (48), "Suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu" raporu verildi.

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde katil zanlısı tutuklu sanık Mustafa Murat Ayhan'a Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi. Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı yerinde olup olmadığına dair sağlık kurulu raporu alınması için sevkine karar vermişti. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin heyet raporunda "şahıstan alınan anamnez yapılan ruhsal durum muayenesi ve incelenen evraklar neticesinde şahsın iletişiminin iyi yargılama ve soyut düşüncesinin olağan olduğu bu bağlamda şahsın işlediği iddia edilen suça yönelik suç tarihinde cezai sorumluluğu tam olduğu TCK/32 kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

Verilen sağlık raporu yargılama dosyasına girdi. Sanık Mustafa Murat Ayhan'ın yargılandığı dava duruşması 9 Mayıs'ta yapılacak. - OSMANİYE

Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı
Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı
Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

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Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (2) Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (2)

Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat, Üniversite, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azra'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika


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