Baba, Çocuklarını Öldürüp İntihar Etti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

ÇOCUKLARINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada, eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş (34) çocukları Ada (8) ve Mert'e (6) tabancayla ateş etti.

İNTİHAR ETTİ

Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu. Olayın ardından bölgeye gelen yakınları Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.