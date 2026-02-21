'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı - Son Dakika
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
21.02.2026 12:14
Sosyal medyada "Baba Kız Doğada" hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal, Ankara'daki evinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 33 yaşındaki üç çocuk annesi olan Sunay Kurtal'ın ani vefatıyla ilgili paylaşım yapan Murat Kurtal, hesabını bir süreliğine donduracağını belirterek "Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım" dedi.

Sosyal medyada "Baba Kız Doğada" hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın 33 yaşındaki eşi Sunay Kurtal, Ankara'daki evinde gece saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Sunay Kurtal, gece saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahalede bulundu ancak 33 yaşındaki üç çocuk annesi hayatını kaybetti.

"3 EVLADIMIN ANASINI KAYBETTİM"

Eşinin vefatını sosyal medya hesabından açıklayan Murat Kurtal, hesabını bir süreliğine donduracağını belirtti. Paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. "ifadelerini kullandı.

Kurtal, eşine duyduğu sevgiyi dile getirerek paylaşımını, "Mekanın cennet olsun can yoldaşım" sözleriyle tamamladı.

BAKAN URALOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞLERDİ

Murat Kurtal ve kızları Erva ile Zümra, daha önce uçak inişlerini izledikleri görüntülerle sosyal medyada gündeme gelmişti. İkiz kardeşler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Bakanlıkta ağırlanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Kakil Serkan Kakil:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 8 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Allah rahmet eylesin ve Allah yardımcın olsun 0 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Normal ölümde olabilir fakat şüphelide olabilir Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
