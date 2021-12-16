Baba-oğul aynı üniversitede eğitim görüyor - Son Dakika

Baba-oğul aynı üniversitede eğitim görüyor

" Babamla birlikte bu okulu bitirmek nasip olacak"

NEVŞEHİR - Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde Orman Muhafaza memuru olarak görev yapan 45 yaşındaki Necati Çamcı, oğlu Yaşar Çamcı ile aynı üniversitede eğitim görüyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olan baba-oğul okula gidiyor. Çağrı Merkezi Hizmetleri 1. Sınıf öğrencisi olan Yaşar Çamcı babasının kendisine örnek olduğunu söyleyerek; "Babam da bu üniversiteyi kazandı. Babamın azmedip çalıştığını görünce ben de azmettim ve çalıştım. Babamla birlikte aynı üniversiteyi kazandım. Şu an babam 2. sınıfta yerel yönetimler okuyor. Ben de 1. sınıfta çağrı hizmetleri okuyorum. Babamla birlikte aynı okula gidiyoruz. Ayrıca liseyi açıktan bitirdim. Liseyi de babamla birlikte okudum sayılır. Evde babamla birlikte ders çalışıyoruz. Babamla birlikte bu okulu bitirmek nasip olacak" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler 2. Sınıf öğrencisi olan Baba Necati Çamcı da yaptığı açıklamada 44 yaşında okumaya karar verdiğini ifade ederek; "22 yıllık devlet memuruyum. Memurluğum esnasında hayatımda eksik olanın okuma olduğunu fark ettim. 44 yaşında okumaya karar verdim. Bu yıl itibariyle ikinci sınıf öğrencisiyim. Benim evde ders çalıştığımı gören oğlum da, liseyi dışarıdan bitirmesine rağmen biraz daha gayret ederek üniversiteyi kazandı. Şu an Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümüne girdi. Okula zaman buldukça birlikte geliyoruz. Oğlumla birlikte okumaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.