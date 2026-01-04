Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 13 Aralık tarihinde pazara gitmek için evinden çıkan 66 yaşındaki Fahri Namber, Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

BABA VE OĞLU 22 GÜN ARAYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Acı olayın üzerinden 22 gün geçtikten sonra bu kez oğlu Kadir Namber de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 24.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne seyir halinde olan O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı otomobil, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan 27 yaşındaki Kadir Namber'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kadir Namber, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir Namber'in cenazesi morga kaldırıldı. Araç sürücüsü O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKINLARINI YASA BOĞDU

Baba ve oğlun kısa arayla hayatlarını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.