Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? - Son Dakika
Son Dakika Politika Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? - Son Dakika

Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?

11 dakika önce

Katıldığı canlı yayında partisinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceğini duyuran Ali Babacan, "Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?" sorusuna "Bizim kişilerle işimiz yok. Bizimle uğraşacaklara biz de gerekli cevapları vereceğiz ama kavga etmeden" yanıtını verdi.

FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Ali Babacan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Partisinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceğini belirten Babacan, "Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

"BİZİM KİŞİLERLE İŞİMİZ YOK"

"Siyasi yelpazenin tam ortasında ana akım bir parti olacağız" diyen Babacan, kendisine yöneltilen soruya "Bizim kişilerle işimiz yok. Bizimle uğraşacaklara biz de gerekli cevapları vereceğiz ama kavga etmeden" yanıtını verdi.

ABDULLAH GÜL İDDİASINA YANIT

Ali Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yeni parti konusunda ipleri kopardığına dair iddialar için de şunları söyledi: "Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler."

Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:13 
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