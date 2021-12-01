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Babasını öldürüp annesini yaralayan adam beraatını talep etti: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım - Son Dakika

Babasını öldürüp annesini yaralayan adam beraatını talep etti: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım

01.12.2021 14:28

Antalya'da 17 Mart 2020 tarihinde babasını bıçaklayarak öldüren ve annesini ağır yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getiren şahıs, çıkarıldığı mahkemede beraatını talep ederek, "Beni derhal bırakın, ben Amerika'nın başkanıyım" dedi.

Antalya'da babasını bıçaklayarak öldüren ve annesini ağır yaraladıktan sonra polisin vurmak suretiyle yakaladığı Erdal Kuran müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanığın olayın işlendiği tarihte suça karşı sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Duruşmaya Segbis ile katılan ve raporu kabul etmediğini belirten Erdal Kuran, "Beni derhal serbest bırakın. Ben şizofren, akıl hastası değilim. Ben Amerika Başkanıyım" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde 17 Mart 2020 günü saat 09.00 sıralarında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldüren, annesi Emine Kuran'ı da ağır yaraladıktan sonra olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı tişört ve eşofmanla dışarıya çıktıktan sonra polis tarafından ayağından vurulmak suretiyle yakalanan Erdal Kuran'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdal Kuran'ı babası İsmail Kuran'ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran'ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

"BEN AMERİKA BAŞKANIYIM"

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevinden Segbis aracılığıyla katılırken taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ilk olarak İstanbul Adli Tıp Kurumunun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu. Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran'ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatını talep etti. Sanık Erdal Korucu ise, kendisinin şizofren veya akıl hastası olmadığını, Amerika Başkanı olduğunu söyledi.

HAPİS CEZASINDAN KAÇAMADI

Mahkeme; Erdal Kuran'ın babası İsmail Kuran'ı bıçaklamak suretiyle kasten öldürme, annesi Emine Kuran'ı bıçaklayarak ağır yaralamaktan kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediğine karar verdi. Mahkeme, Erdal Kuran'ı babası İsmail Kuran'ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran'ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Babasını öldürüp annesini yaralayan adam beraatını talep etti: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım

Amerika Birleşik Devletleri, Kuran-ı Kerim, Antalya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldürüp annesini yaralayan adam beraatını talep etti: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasını öldürüp annesini yaralayan adam beraatını talep etti: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım - Son Dakika
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