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Babasının kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Babasının kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

20.02.2022 08:16
Babasının kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kocaören Mevkiinde bağda çalışan Salih Algan, havanın kararmasıyla birlikte 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile traktöre binerek eve gitmeye başladı. Bu esnada traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen Burakcan Algan, römorkun altında kaldı. Hızlıca traktörü durdurmaya çalışan baba Algan, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Burakcan Algan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri baba Algan'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Jandarma, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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