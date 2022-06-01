Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber - Son Dakika
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Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber

01.06.2022 21:54
Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir babanın evi yakması sonucu kendisi yaşamını yitirmiş, anne ve 2 çocuğu da ağır yaralanmıştı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir babanın evi yakması sonucu kendisi yaşamını yitirmiş, anne ve 2 çocuğu da ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı çocuklardan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber gelirken anne ve 6 yaşındaki kardeşin hayati tehlikeleri devam ediyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İbrahim Sancar (37), eşi ve 2 çocuğunun uyuduğu sırada kolonya ile evi yakmış, yangın sonucunda baba İbrahim Sancar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, anne ve 2 çocuğu da vücutlarında oluşan yanıklar dolayısıyla ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı anne Zeliha Sancar (39) 3. derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralı çocuklar Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar (3) ise helikopter desteğiyle hayati tehlike kaydıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

3 YAŞINDAKİ FIRAT'TAN ACI HABER GELDİ

Sabah saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından hava ambulansı aracılığıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaşındaki Fırat Sancar, vücudunda oluşan 3. derece yanık dolayısıyla doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fırat'ın acı haberi, akraba ve yakınlarının yaşadığı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden anne Zeliha Sancar ile 6 yaşındaki Kader Sancar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

(Hasan Yiğen/İHA)

Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber
Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber
Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber
Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber
Babasının yaktığı evde ağır yaralanan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber

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Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Kaynak: İHA

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