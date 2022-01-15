Bacaklarındaki engelini bilekleriyle aştı, 'dünya şampiyonu' oldu - Son Dakika

BURSA'da, annesinin hamileyken geçirdiği hastalık nedeniyle, bacaklarından bedensel engelli olarak dünyaya gelen Raşid Mavigil (14), Romanya'da düzenlenen 'Yıldız Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda 'dünya şampiyonu', sol kolda ise 'dünya ikincisi' oldu. Milli sporcu Raşid Mavigil, "Parkta insanlar gezerken, ben oturuyordum. Herkes futbol oynardı, basketbol oynardı. Ben de kendimi zihinsel olarak bilek güreşine yönlendirdim" dedi.

Raşid Mavigil, Ahıska Türkü Şahide-Nezim çiftinin 4'üncü çocuğu olarak 2007 yılında, Rusya'nın güneyindeki Kuzey Kafkasya'da yer alan Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te dünyaya geldi. Aile, bacakları ve ayaklarında güç kaybıyla doğan oğullarının tedavisi için 3 yıl önce Türkiye'ye gelerek Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Alanyurt Kocatepe Ortaokulu'nda öğrenim gören Raşid, bedensel engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca, evde eğitim hizmetinden faydalandı. Okulu ona evde ders vermesi için öğretmen tahsis etti. Eğitimine evde devam eden 7'nci sınıf öğrencisi Raşid Mavigil'in hayatı, evlerinin yakınındaki parkta tanıştığı çocuk sayesinde değişti. 2 yıl önce Raşid'in yanına gelen çocuk 'elin güçlüyse bilek güreşine başla' deyince bilek güreşi sporuna başladı. Bursa şampiyonu olan ardından Milli Takım seçmelerin katılıp burada da sağ ve sol kolda birinci olan Raşid Mavigil, 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 'Yıldız Erkekler Dünya Güreş Şampiyonası'nda '15 Yaş Altı Yıldızlar' kategorisinde 45 kilogramda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda ise ikinci oldu.

9 AMELİYAT GEÇİRDİOğlunun tedavisi için Rusya'dan Türkiye'ye geldiklerini belirten Şahide Mavigil, "Raşid'e 3 aylık hamileyken, çok ağır bir gribe yakalandım. 28 gün sürdü. Sudan başka bir şey yiyip, içemiyordum. Çocuğum bu gripten dolayı anne rahmindeyken enfeksiyon kapmış. O yüzden bacakları ve ayakları gelişmemiş. 13 sene boyunca Rusya'da götürmediğimiz doktor kalmadı. Arabamızı, evimizi, TIR'ımızı sattık. 9 tane ameliyat oldu. Raşid'in tedavisi için Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne gittik. Doktor, en geç 1 sene içinde ameliyat olması gerektiğini söyledi. Hiçbir doktor yüzde 100 şans vermiyor ama kendi kendine yürüyebilecek duruma gelecek. Denge sağlayamadığı için, uzun süre ayakta duramıyor. Ameliyattan sonra ayakları yere düzgün bir şekilde basacak. En azından kendi çantasını taşıyabilecek" dedi.Oğlunun bilek güreşi sporuna başladığını 5 ay sonra öğrendiklerini belirten Mavigil, "Çocuğum bir gün parktan eve ağlayarak geldi. Çünkü çocuklar atlıyor, zıplıyor, oynuyor ama o bunların hiçbirisini yapamıyor. Parka gittiğinde bazı çocuklar merak edip gelip ayaklarına dokunuyormuş. 'Niye sen bizim gibi değilsin' diyorlarmış. Bir gün yine parkta otururken, Raşid'i gören genç bir çocuk yanına gelip, 'elin güçlüyse bilek güreşine başla' diyor. Merakı o şekilde başladı. Biz işte olduğumuz zaman, evden kaçıp spor kulübüne gitmeye başlamış. Öyle öyle kendini geliştirdi. 5 ay bizden gizli gidip gelmiş ama sonu güzel oldu. Türkiye şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu" diye konuştu.'HERKES HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTSİN'Bedensel engelinin spor yapmasına engel olmadığını söyleyen Raşid Mavigil, "Herkes futbol oynardı, basketbol oynardı. Ben de kendimi zihinsel olarak bilek güreşine yönlendirdim. Özgüvenim arttı. Yapamam diye bir şey yok, çünkü insan her şeyi başarır. Herkes hayallerinin peşinden gitsin" dedi.'DİSİPLİN VE DÜZENLİ ÇALIŞMA, BAŞARIYI GETİRİYOR'Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Akif Karaçavuş ise sporcunun hem sağ hem de sol kolunu kullanmasının avantaj olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ayaklarını istediği gibi hareket ettiremediği için, çoğunlukla bileklerine yüklenmiş. Antrenmanlarda elinin üstünde yürümüş. O yüzden gücü bileklerinde. Hem ahlak hem hırs hepsi Raşid'de var. Raşid ve alt yapımızdaki tüm çocuklar kar topu gibi yuvarlanarak geliyorlar. Hep 'peki hocam, tamam hocam' diyen, idmanlarını aksatmayan ve çok çalışan bir çocuk. İlk önce müsabakalar sol kolda olur, ertesi gün sağ kolda olur. Sol kolda finale kaldık, süper final yapıldı. Ufak bir nüansla maçı kaybetti. Ertesi gün üzgündü ama hırslıydı. 'Bu kadar üzülme, insanlar üçüncülüğe dördüncülüğe seviniyorlar. Sen niye bu kadar üzülüyorsun?' dedim. 'Hocam hayatımda aldığım ilk yenilgiydi, o yüzden üzülüyorum' dedi. Onun rövanşını bilek güreşinde dünya lideri olan Kazakistanlı sporculardan aldı. Raşid şampiyon olmadan neyse şimdi de aynı efendiliği, aynı güzelliğiyle devam ediyor."

Antrenmanlarına haftanın 3 günü devam eden Raşid Mavigil, eğitim gördüğü okuldaki birçok öğrenciye de örnek oluyor. Raşid'in dünya şampiyonluğunun öğrencileri spora teşvik ettiğini söyleyen İnegöl Alanyurt Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, "Raşid, dünya birincisi olduktan sonra okulumuzda çocuklarda spora karşı müthiş bir ilgi oldu. Hatta Raşid'in gittiği spor kulübüne 4-5 öğrencimiz gitmeye başladı. Aktif bir şekilde spor yapmaya başladılar. Öğrencilerimizin diğer spor dallarına da ilgisi, Raşid sayesinde artmış oldu. Raşid, özel durumu olan bir öğrencimiz ama insanların fiziksel engelinden daha ziyade kafasındaki engelleri aşması gerekiyor" dedi.