BAE Abu Dabi Veliaht Prensi'nden "Yemen'e mümkün olan her türlü desteği veririz" açıklaması - Son Dakika
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BAE Abu Dabi Veliaht Prensi'nden "Yemen'e mümkün olan her türlü desteği veririz" açıklaması

01.05.2022 01:01
BAE Abu Dabi Veliaht Prensi'nden "Yemen'e mümkün olan her türlü desteği veririz" açıklaması

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAEnin, Yemen'e "mümkün olan her türlü desteği" vermeye hazır olduğunu açıkladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAEnin, Yemen'e "mümkün olan her türlü desteği" vermeye hazır olduğunu açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan, Abu Dabi'deki El-Bahr Sarayı'nda Yemen'deki Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi'yle bir araya geldi.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bir dizi bölgesel ve uluslararası meselenin masaya yatırıldığı" kaydedildi.

Al Nahyan, ülkesinin, kardeş Yemen'in istikrar ve güvenliğine yönelik ulusal sorumluluklarını ve Yemen halkının kalkınma taleplerini yerine getirmesi için Yemen Başkanlık Konseyi'ne destek verdiğini vurguladı.

Al Nahyan ayrıca "BAE, kardeş Yemen'e her düzeyde mümkün olan her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadesini kullandı.

Göreve geldikten sonra BAE'yi ilk kez ziyaret eden Uleymi'nin BAE ziyaretinin kaç gün süreceğine dair bilgi verilmedi.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen'de bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de 7 Nisan'da Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE Abu Dabi Veliaht Prensi'nden 'Yemen'e mümkün olan her türlü desteği veririz' açıklaması - Son Dakika


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