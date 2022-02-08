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BAE'den kuraklıkla boğuşan Somali'ye acil insani yardım - Son Dakika

BAE'den kuraklıkla boğuşan Somali'ye acil insani yardım

08.02.2022 19:26
BAE'den kuraklıkla boğuşan Somali'ye acil insani yardım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somali'de kuraklıktan etkilenenler için acil insani yardım gönderdiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somali'de kuraklıktan etkilenenler için acil insani yardım gönderdiği bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE devletince kuraklıkla boğuşan Afrika ülkesi Somali için BAE Kızılayı üzerinden acil yardım programı başlatıldı.

Somali'de yaşanan kuraklık felaketinin etkilerini hafifletmek amacıyla hava köprüsü oluşturulduğu ve BAE'nin gönderdiği ilk yardım uçağının başkent Mogadişu'ya ulaştığı aktarıldı.

Program kapsamında daha sonra da BAE'den yardım yüklü bir geminin yola çıkacağı kaydedildi.

İçme suyu sıkıntısı yaşanan ülkede, yardım programı kapsamında tankerlerle göçmenlerin bulunduğu bölgelere içme suyu taşınması ve su kuyusu açılması gibi çalışmalara da yer verileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali'de son 3 sezondur devam eden kuraklık nedeniyle 4,6 milyon insanın acil yardıma muhtaç olduğu, 345 bin kişinin de iç göçe mecbur kaldığı hatırlatıldı.

Somali hükümeti, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım 2021'de "küresel yardım" çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Somali, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'den kuraklıkla boğuşan Somali'ye acil insani yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE'den kuraklıkla boğuşan Somali'ye acil insani yardım - Son Dakika
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