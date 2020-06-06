"BAE Yahudi Topluluğu" kuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi "BAE Yahudi Topluluğu"nu kurdu ve resmi olarak Twitter hesabı açtı.

Twitter üzerinde "Jewish Community of the UAE-BAE'deki Yahudi Topluluğu" adında mayısta resmi bir hesap açıldı. Kısa bir süre içinde binin üzerinde takipçiye ulaşan hesap, 1 Haziran'da bir klip paylaştı.

BAE yetkililerine ve ordusu için İbranice duaların okunduğu klipte, topluluğa ait bireylerin ellerindeki BAE bayrağı ile çöldeki yürüyüşleri, BAE Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un porteleri yer aldı.

Klibin bir başka bölümünde de BAE'yi meydana getiren 7 federasyonun kurucularının temsili fotoğrafı da bulunuyor.

Yeshiva World News'in aktardığı bilgilere göre köken olarak BAE ile hiçbir bağı bulunmayan ABD, Avrupa ve Güney Afrika'dan farklı gerekçelerle BAE'e gelen 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 aile Abu Dabi ve Dubai'de ikamet ediyor.

ABD merkezli Bloomberg de BAE'deki Yahudi Topluluğu'nu konu edindiği haberinde, Tel Aviv ve BAE arasında gelişen sıcak ilişkiler sayesinde Yahudi topluluğun ülkede yer edinmeye başladığı yorumunda bulundu.

Abu Dabi'de 2022'de Sinagog hizmete girecek

Dubai merkezli Gulf News'in geçen yıl geçtiği bir habere göre de "Abrahamic Family House" adında Abu Dabi'de cami, kilise ve sinagogun aynı lokasyonda olduğu proje 2022'de hizmete girecek.

İnşasına geçen yıl başlanan projenin 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

İsrail ile diplomatik ilişkileri yok

Bölgedeki birçok Arap ülkesi gibi BAE ile İsrail arasında direkt bir diplomatik bağ bulunmuyor. Son olarak BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş 1 Haziran'da Filistin topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesine ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek için sürdürdüğü görüşmeler durmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

BAE yönetimi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti. Turnuvayı izlemek için İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de milli takımla Abu Dabi'ye gitmişti.



Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.



Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler'in düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.



Haaretz gazetesi, 20 Ağustos 2019'daki bir haberinde, İsrail ile Abu Dabi yönetiminin, aralarında casus uçakların da bulunduğu modern istihbarat araçlarıyla donatımı konusunda 3 milyar dolarlık büyük bir iş birliği yaptığını öne sürmüştü.