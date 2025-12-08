Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı - Son Dakika
Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı

08.12.2025 17:33  Güncelleme: 17:50
Samsun'un Bafra ilçesinde, kayıp olarak aranan bir kadın ile eski eşi, bir otomobilin içinde ölü bulundu. Jandarmanın ihbar üzerine yaptığı aramada, kadının eski eşi tarafından vurulduğu, ardından adamın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Merve Şen, eski eşi tarafından vurulmuş halde otomobilde bulundu. Eski eşi Sezer Alnıaçık'ın ise intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI

Olay, yaklaşık 10 gün yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmalarında ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, 52 ABV 466 plakalı otomobili Boğazkaya mevkisinde ağaçlık alanda buldu.

Sezer Alnıaçık

OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan incelemede Merve Şen'in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık'ın(28) ise silahı kucağında, kendi canına kıymış halde olduğu tespit edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Bafra, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null Ankara null:
    failo mechul.olarak kalir..bu polis bicbirsey bulamaz 12 58 Yanıtla
    Mert kursun Mert kursun :
    haberi nerenle okuduysan oraya gözlük lazım 75 3
    Sami Göksu Sami Göksu:
    Ne dingil bir yorum yazıyorsun adam boğazına dayamış sıkmış muhtemel av tüfeği kucağında diyor haberi g***nle okuma 50 0
  • Mert kursun Mert kursun :
    öldürülene allah rahmet eylesin de bu pislikleri bile isteye seçiyorsunuz sonuda bu oluyor ama neyseki kendilerinide temizliyorlarda ülkece bu pisliklerden kurtulalım 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
